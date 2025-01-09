50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини. Звезда «Бандитского Петербурга» позировала после парения в бане и поделилась кадрами в соцсетях.
«Всем привет с озера Манжерок Алтайской республики. Посетила уникальный банный комплекс, расположенный на территории отеля у подножия горных вершин», — отметила артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая у вас шикарная фигура», «Вы идеал во всем», «Богиня», «Потрясающе выглядите», «Вы просто огонь», «Какие формы», «Идеальная фигура», «Как же вы хороши», «Какая красотка».
Актриса рассказывала, что активно занимается спортом. По словам Судзиловской, она тренируется практически каждый день и не нарушает режим даже во время отпуска. Звезда подчеркивала, что не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.
Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 8 лет.