Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Актриса выложила фото в купальнике в соцсети
50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини
50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикиниИсточник: Газета.Ru

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини. Звезда «Бандитского Петербурга» позировала после парения в бане и поделилась кадрами в соцсетях.

«Всем привет с озера Манжерок Алтайской республики. Посетила уникальный банный комплекс, расположенный на территории отеля у подножия горных вершин», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая у вас шикарная фигура», «Вы идеал во всем», «Богиня», «Потрясающе выглядите», «Вы просто огонь», «Какие формы», «Идеальная фигура», «Как же вы хороши», «Какая красотка».

Актриса рассказывала, что активно занимается спортом. По словам Судзиловской, она тренируется практически каждый день и не нарушает режим даже во время отпуска. Звезда подчеркивала, что не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.

Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 8 лет.