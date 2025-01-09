50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Актриса рассказывала, что активно занимается спортом. По словам Судзиловской, она тренируется практически каждый день и не нарушает режим даже во время отпуска. Звезда подчеркивала, что не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.