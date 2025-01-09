В РФ сборы кинотеатров в праздничные дни превысили 6 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сборы фильмов в России в период с 1 по 8 января 2025 года превысили 6 млрд рублей, в этот же период 2024 года сумма сборов составила чуть менее 5,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Согласно данным сайта ЕАИС, топ-20 фильмов по России в 2025 году собрали в период с 1 по 8 января более 6 млрд рублей, в эти же даты 2024 года сборы составили 5,7 млрд рублей.
Самым кассовым за прошедший уикенд стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, сборы которого с 1 по 8 января составили 2 588 659 995 рублей. В то время как фильм «Холоп 2» Клима Шипенко за аналогичный период 2024 года собрал в прокате 2 639 482 498 рублей.
Вторым по сборам в праздничные дни стал фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», собравший в прокате 1 898 812 033 рубля. «Бременские музыканты» Алексея Нужного в 2024 году показали результат выше — кинокартина собрала 1 957 615 266 рублей.