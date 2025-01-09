В РФ сборы кинотеатров в праздничные дни превысили 6 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сборы фильмов в России в период с 1 по 8 января 2025 года превысили 6 млрд рублей, в этот же период 2024 года сумма сборов составила чуть менее 5,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).