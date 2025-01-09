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Бен Аффлек покинул дом из-за масштабного бедствия в Калифорнии

Дом актера расположен в районе Пасифик-Палисейдс, охваченном лесными пожарами
Бен Аффлек
Бен Аффлек

Голливудский актер Бен Аффлек уехал из своего дома из-за масштабного бедствия в Калифорнии. Об этом сообщает издание TMZ.

Папарацци засняли Бена Аффлека, когда он покидал свой особняк в Пасифик-Палисейдс из-за лесного пожара. По информации журналистов, актер поехал к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Издание TMZ сообщило, что из-за пожара модель и актриса Пэрис Хилтон лишилась пляжного дома в Малибу. Журналисты отметили, что несмотря на то, что это не основное место жительства знаменитости, для нее это «тяжелая утрата».

Недвижимости в США также лишились звезды шоу «Голливудские холмы». Актер Спенсер Пратт публиковал в TikTok ролик о том, как пламя охватило его поместье в Калифорнии.