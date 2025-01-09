СМИ: Джессика Альба рассталась с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака

Голливудская актриса Джессика Альба рассталась с мужем, кинопродюсером Кэшем Уорреном, после почти 17 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.
Инсайдеры из окружения знаменитостей заявили, что недавно Джессика Альба и Кэш Уоррен разошлись и теперь готовятся к разводу. Причина разрыва актрисы и кинопродюсера неизвестна. Сами звезды пока никак не комментировали информацию.
Слухи о том, что Джессика Альба и Кэш Уоррен на грани развода, ходили последний месяц. 5 января актриса появилась без супруга и без обручального кольца на вечеринке перед вручением премии «Золотой глобус» в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. До этого кинопродюсер также был замечен без кольца во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Тем не менее на прошлой неделе Джессика Альба опубликовала фото с семьей. Она вместе с детьми и мужем позировала на улице в парке развлечений.
Джессика Альба и Кэш Уоррен были вместе с 2004 года. Знаменитости познакомились на съемках «Фантастической четверки». У актрисы и кинопродюсера есть трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 12-летняя Хэвен Гарнер и 7-летний сын Хейс.