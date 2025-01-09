СМИ: Джессика Альба рассталась с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака

Слухи о том, что Джессика Альба и Кэш Уоррен на грани развода, ходили последний месяц. 5 января актриса появилась без супруга и без обручального кольца на вечеринке перед вручением премии «Золотой глобус» в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. До этого кинопродюсер также был замечен без кольца во время прогулки по Лос-Анджелесу.