Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в США

Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.
«Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас», — приводятся слова из письма директора академии Билла Крамера.
Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила 1,3 тысячи гектаров. Их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа. Президент США Джо Байден объявил о введении в Калифорнии режима масштабного бедствия.
Ранее в США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии Гильдии киноактеров.