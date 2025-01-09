Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в США

«Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас», — приводятся слова из письма директора академии Билла Крамера.