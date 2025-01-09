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Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в США

Deadline: церемония объявления номинантов на «Оскар» переносится из-за пожаров, охвативших Калифорнию
Кинопремия «Оскар»
Кинопремия «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас», — приводятся слова из письма директора академии Билла Крамера.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила 1,3 тысячи гектаров. Их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа. Президент США Джо Байден объявил о введении в Калифорнии режима масштабного бедствия.

Ранее в США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии Гильдии киноактеров.