Звезда «Друзей» нашла тайную записку от Мэттью Перри

Американская актриса, звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу обнаружила тайную записку от своего погибшего коллеги Мэттью Перри. Об этом сообщает издание People.
По словам актрисы, она нашла послание в банке из-под печенья, которую Перри подарил ей в январе 2004 года после окончания съемки финальной части сериала.
«В нужное время в нужном месте», — сказано в записке.
Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.
Позднее помощник артиста Кеннет Ивамаса признался в причастности к наркозависимости актера. Он рассказал, что неоднократно вводил Перри кетамин, включая «множественные инъекции» в день трагедии, не имея при этом никакой медицинской подготовки.