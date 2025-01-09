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Звезда «Друзей» нашла тайную записку от Мэттью Перри

Актриса Лиза Кудроу сообщила о найденной записке от Мэттью Перри
Лиза Кудроу
Лиза КудроуИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса, звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу обнаружила тайную записку от своего погибшего коллеги Мэттью Перри. Об этом сообщает издание People.

По словам актрисы, она нашла послание в банке из-под печенья, которую Перри подарил ей в январе 2004 года после окончания съемки финальной части сериала.

«В нужное время в нужном месте», — сказано в записке.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.

Позднее помощник артиста Кеннет Ивамаса признался в причастности к наркозависимости актера. Он рассказал, что неоднократно вводил Перри кетамин, включая «множественные инъекции» в день трагедии, не имея при этом никакой медицинской подготовки.