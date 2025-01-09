Фонд кино определил фильмы для финансирования

Миллиард рублей в прокате «Волшебник Изумрудного города» собрал к 3 января. Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов- «миллиардеров».