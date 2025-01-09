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Фонд кино определил фильмы для финансирования

Поддержку от Фонда кино получили 13 российских фильмов

Фонд кино после процедуры отбора принял решение профинансировать производство 13 российских фильмов. Об этом сообщается на сайте организации.

Поддержку получат фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Буратино» и «Весельчак У» компании «Водород 2011», а также «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Первый на Олимпе» кинокомпании «Централ Партнершип».

Александр Петров на съемках фильма «Горыныч»
Александр Петров на съемках фильма «Горыныч»

Кроме того, фонд профинансирует фильмы «Горыныч» и «Космическая собака Лида» (кинокомпания «СТВ»), «В списках не значился» и «Умка» (кинокомпании «1−2−3 Продакшн»), «Василий» и «Приключения Старика Хоттабыча» («Арт Пикчерс Студия»).

Сумма финансирования не обнародована.

Ранее сообщалось, что касса отечественного фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» превысила в российском прокате за 2 млрд рублей. Картина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в прокат 1 января 2025 года.

Миллиард рублей в прокате «Волшебник Изумрудного города» собрал к 3 января. Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов- «миллиардеров».