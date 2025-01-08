Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Также Борисов вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими актерами драмеди стал номинантом в секции «Лучший актерский состав». Больше всего упоминаний на SAG Awards-2025 получил мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» (5 номинаций), а среди сериалов лидером стал проект «Сегун» (5).