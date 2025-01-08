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Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Российский актер номинирован на кинопремию SAG Awards за роль в драмеди «Анора»
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

Юра Борисов получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемую Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Полный список номинантов опубликован на сайте.

Также Борисов вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими актерами драмеди стал номинантом в секции «Лучший актерский состав». Больше всего упоминаний на SAG Awards-2025 получил мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» (5 номинаций), а среди сериалов лидером стал проект «Сегун» (5).

Премия SAG Awards проходит ежегодно с 1995 года, по ее результатам предсказывают номинантов премии «Оскар». В 2025-м вручение премии Гильдии актеров США пройдет 23 февраля, а шорт-лист «Оскара» станет известен 17 января.

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».