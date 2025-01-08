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Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

Актер Келлер Форнес скончался 19 декабря
Келлер Форнес
Келлер ФорнесИсточник: Соцсети

Ушел из жизни актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы», Об этом сообщает издание People.

Сообщается, что Форнес умер 19 декабря в Техасе. Сначала портал опубликовал информацию о смерти артиста со ссылкой на некролог, опубликованный местным похоронным домом, а позже появились официальные подтверждения этой информации от коллег Келлера. О причинах произошедшего неизвестно. Последний пост в социальных сетях он выложил за несколько дней до трагедии.

В актерской фильмографии Келлера, помимо культовых «Ходячих мертвецов», также проекты «Гений», «Игра», «Сомнения» и многие другие.