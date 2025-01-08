Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

Сообщается, что Форнес умер 19 декабря в Техасе. Сначала портал опубликовал информацию о смерти артиста со ссылкой на некролог, опубликованный местным похоронным домом, а позже появились официальные подтверждения этой информации от коллег Келлера. О причинах произошедшего неизвестно. Последний пост в социальных сетях он выложил за несколько дней до трагедии.