Звезда «Игры престолов» показала трогательное фото со своим бойфрендом

На днях Софи Тернер опубликовала в своих социальных сетях снимок с бойфрендом-аристократом Перегрином Пирсоном. Актриса поделилась трогательными кадрами из личного архива.
На одном из фото пара запечатлена во время романтической прогулки на лодке, где Перегрин нежно обнимает Софи. Судя по кадрам, звезды отлично проводили время вместе.
«Как приятно видеть вас такой счастливой», «Красавцы оба, Софи очень повезло», «Эта пара смотрится органично, они влюблены и по-настоящему счастливы», — обсудили пользователи.