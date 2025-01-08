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Звезда «Игры престолов» показала трогательное фото со своим бойфрендом

Актриса Софи Тернер поделилась снимками в соцсети

На днях Софи Тернер опубликовала в своих социальных сетях снимок с бойфрендом-аристократом Перегрином Пирсоном. Актриса поделилась трогательными кадрами из личного архива.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон, фото: соцсети
Софи Тернер и Перегрин Пирсон, фото: соцсети

На одном из фото пара запечатлена во время романтической прогулки на лодке, где Перегрин нежно обнимает Софи. Судя по кадрам, звезды отлично проводили время вместе.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон, фото: соцсети
Софи Тернер и Перегрин Пирсон, фото: соцсети

«Как приятно видеть вас такой счастливой», «Красавцы оба, Софи очень повезло», «Эта пара смотрится органично, они влюблены и по-настоящему счастливы», — обсудили пользователи.