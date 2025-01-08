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Кейт Бекинсейл заподозрили в возобновлении отношений с 29-летним комиком

Актрису и ее бывшего возлюбленного застали вместе на вечеринке Netflix
Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кейт Бекинсейл, похоже, решила возобновить роман с комиком Мэттом Райфом. Звезд заметили вместе на вечеринке Netflix после «Золотого глобуса».

По словам инсайдера, Кейт и Мэтт проявляли на публике чувства друг к другу и были в приподнятом настроении.

«Они целовались и проявляли нежность друг к другу. Ее руки обнимали его за шею, а его — за талию… Они были очень близки, а потом я увидел, как они пару раз поцеловались», — рассказал инсайдер.

Однако представитель Бекинсейл опроверг слухи о поцелуях, заявив, что они просто друзья.

«Неверно, что они целовались. Они просто дружелюбные бывшие, которые весело проводили время, общаясь», — сказал он.