Звезды шоу «Голливудские холмы» лишились дома в США: «Кошмар стал явью»

Недавно сообщалось, что звезда фильмов «Однажды в Америке» Джеймс Вудс эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. По словам актера, остальные дома на его улице не уцелели, и огонь подбирался к его поместью.