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Халка Хогана освистали в США за расистские высказывания 10-летней давности

В 2015 году в сети распространилось интервью актера, в котором он негативно высказывался об афроамериканцах
Халк Хоган
Халк ХоганИсточник: Legion-Media.ru

Актера Халка Хогана освистали на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе за расистские высказывания в 2015 году, пишет The Sun.

Уточняется, что 71-летний актер вышел на сцену для записи шоу RAW для Netflix, он поблагодарил аудиторию за поддержку, однако в ответ раздался недовольный свист и викрики, из-за которых Хоган начал запинаться.

В 2015 году в сети распространилось интервью актера, в котором он негативно отзывался об афроамериканцах и называл себя расистом. После этого промоушн WWE уволил его, однако позже принял обратно после извинений Хогана.

Халк Хоган — американский рестлер, актер и телеведущий. Среди наиболее известных картин, в которых он сыграл, «Рокки 3», «Коммандо из пригорода» и «Мистер няня».