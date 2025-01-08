Анна Пересильд в мини-платье снялась в Париже после разрыва с Могильниковым

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна Пересильд, снялась в мини-платье в Париже после разрыва с артистом Ярославом Могильниковым. Девушка разместила фото в соцсети.
15-летняя актриса была запечатлена в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезами на плечах. Знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и сделала макияж с красной помадой. На снимках она позировала в музее и на фоне Эйфелевой башни.
В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. По словам актрисы, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.
Дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша, который на нечестно полученные деньги покупает бабушке утюг с паром. История персонажа трагически завершилась после столкновения с членами банды «Хади Такташ».
Ранее Ярослав Могильников заявил, что снова влюблен после расставания с Пересильд.