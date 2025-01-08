Анна Пересильд в мини-платье снялась в Париже после разрыва с Могильниковым

В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. По словам актрисы, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.