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Брэдли Купер впервые за долгое время вышел на публику с дочерью от Ирины Шейк

Голливудский актер посетил футбольный матч вместе с 7-летней дочерью Леей
Брэдли Купер с дочерью Леей
Брэдли Купер с дочерью ЛеейИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику с подросшей дочерью от супермодели Ирины Шейк. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Брэдли Купер отпраздновал свой 50-й день рождения, взяв с собой 7-летнюю дочь Лею на футбольный матч «Филадельфия Иглз» — «Нью-Йорк Джайентс». Папарацци засняли актера и девочку 5 января в VIP-ложе стадиона Lincoln Financial Field в Филадельфии. Артист был запечатлен в коричневой куртке и черных солнцезащитных очках. Лея была одета в розовый пуховик.

Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, но в суде договорились о совместной опеке над Леей и иногда даже появляются вместе на публике. Сама девочка проводит равное время с матерью и с отцом.