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В США из-за пожара отменили объявление номинантов премии актерской гильдии

Гильдия мотивировала решение заботой о безопасности гостей
Гильдия киноактеров США
Гильдия киноактеров СШАИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Традиционная ежегодная церемония объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) была отменена из-за крупного лесного пожара в окрестностях города.

Как говорится в сообщении на странице организации в Х, от проведения церемонии в традиционном формате пришлось отказаться «из-за лесных пожаров и неблагоприятных условий в Лос-Анджелесе». Гильдия мотивировала свое решение заботой о безопасности гостей мероприятия. Итоговый список номинантов будет опубликован на сайте организации.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.

Ранее американские СМИ сообщили, что площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 300 га и продолжает увеличиваться.

Накануне стало известно, что голливудские актеры покинули свои особняки в Лос-Анджелесе из-за пожаров.