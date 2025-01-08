В США из-за пожара отменили объявление номинантов премии актерской гильдии

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Традиционная ежегодная церемония объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) была отменена из-за крупного лесного пожара в окрестностях города.
Как говорится в сообщении на странице организации в Х, от проведения церемонии в традиционном формате пришлось отказаться «из-за лесных пожаров и неблагоприятных условий в Лос-Анджелесе». Гильдия мотивировала свое решение заботой о безопасности гостей мероприятия. Итоговый список номинантов будет опубликован на сайте организации.
Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.
Ранее американские СМИ сообщили, что площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 300 га и продолжает увеличиваться.
Накануне стало известно, что голливудские актеры покинули свои особняки в Лос-Анджелесе из-за пожаров.