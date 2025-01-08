Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли свадьбу на Карибах

Голливудский актер Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус сыграли свадьбу. Об этом сообщает блог со слухами о жизни звезд DeuxMoi в соцсети.
38-летний Паттинсон и 33-летняя Уотерхаус организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья знаменитостей присутствовала на торжестве. Дочь влюбленных также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».
19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.
Недавно Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо дочери. Модель засняли на прогулке с девочкой. Она несла в переноске ребенка, а в руках держала стакан с напитком и телефон.