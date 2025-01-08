Лолита оценила игру Анджелины Джоли в фильме «Мария»

Американская актриса Анджелина Джоли не справилась с ролью оперной певицы Марии Каллас, считает певица Лолита Милявская. Игру Джоли российская звезда оценила в своем Telegram-канале.
Милявская призналась, что разочарована фильмом «Мария» с Джоли в главной роли, и была уверена, что актриса не потянет образ оперной звезды.
«Гениев должны играть гении. Совершенно посредственной, очень красивой актрисе определенного жанра Анджелине Джоли, которая ходила туда-сюда, меняла наряды, конечно, такие роли не по зубам», — резюмировала Лолита.
Премьера фильма Пабло Ларраина «Мария» состоялась в 2024 году. По сюжету оперная дива Мария Каллас живет в роскошной квартире в Париже с двумя собаками, кухаркой и дворецким и вспоминает о своем прошлом.
Накануне телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей не понравился фильм «Мария». Бородина считает, что Джоли не передала характер Марии Каллас, которой посвящена картина. Она назвала фильм «сплошной депрессией».