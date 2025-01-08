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Звезда «Слова пацана» нашел новую девушку после разрыва с Пересильд

Актер Ярослав Могильников заявил, что снова влюблен после расставания с Пересильд
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников

Звезда сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников нашел новую девушку после разрыва со своей коллегой по съемкам Анной Пересильд. Об этом 17-летний юноша рассказал в соцсети.

Актер опубликовал сторис, в которой заявил, что влюблен.

Накануне Нового года 15-летняя Пересильд призналась, что рассталась с Могильниковым.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо», — написала она.

Дочь актрисы Юлии Пересильд сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша, который на нечестно полученные деньги покупает бабушке утюг с паром. История персонажа трагически завершилась после столкновения с членами банды «Хади Такташ».