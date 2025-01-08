Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

Мировое признание актер получил благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002). По сюжету Рауль помогает Бонду (Пирс Броснан) во время погони за антагонистом в Гаване — снабжает главного героя необходимым оборудованием и информацией.