Голливудские актеры покинули свои особняки в Лос-Анджелесе из-за пожаров

«Надеюсь, все выйдут в целости и сохранности», — добавил актер, известный по фильму «Однажды в Америке». Позднее он также показал крупным планом видео пожара на окраине своего заднего двора и горящего соседнего дома. Вудс рассказал, что дома на его улице не уцелели.