Голливудские актеры покинули свои особняки в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Голливудские актеры Юджин Леви и Джеймс Вудс эвакуировались из своих особняков в Лос-Анджелесе из-за бушующего лесного пожара.
Леви в беседе с Los Angeles Times рассказал, что попал в ловушку в пробке среди других жителей, которые пытались покинуть район Пасифик Палисейдс, где пожар начался 7 января.
«Дым выглядел довольно черным и интенсивным над каньоном Темескал», — сказал 78-летний Леви, известный по роли в фильме «Американский пирог». Он добавил, что пламени не видел, но дым был очень темным.
77-летний Вудс сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры), что покинул свое поместье, и выложил видео, на котором видно, как огонь приближается к его собственности.
«Надеюсь, все выйдут в целости и сохранности», — добавил актер, известный по фильму «Однажды в Америке». Позднее он также показал крупным планом видео пожара на окраине своего заднего двора и горящего соседнего дома. Вудс рассказал, что дома на его улице не уцелели.
Звезда «Полицейской академии» Стив Гуттенберг, в свою очередь, призвал людей, бросивших сви автомобили, оставить ключи от них, чтобы могли проехать пожарные машины.
«Это не парковка», — подчеркнул он в беседе с телеканалом KTLA5.
Ранее сообщалось, что огонь в Пасифик Палисейдс в Калифорнии быстро распространяется. Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В этом районе проживают такие звезды, как Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер и многие другие.
Сообщалось также, что в зоне пожаров оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис.