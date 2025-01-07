Юлия Пересильд поделилась семейным портретом с родителями и дочерьми

«С Рождеством Христовым! В этот Светлый Праздник я желаю нам мира и спокойствия, любви и радости, терпения и понимания, мудрости и легкости! Просто попробуйте меньше ссориться, меньше спорить и научиться принимать своих хотя бы близких людей такими, какие они есть… просто поблагодарить Бога, что они есть, что они рядом. Спасибо, что у меня есть те, кого хочется обнять, прижать к себе и раствориться», — написала Пересильд.