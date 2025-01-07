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Юлия Пересильд поделилась семейным портретом с родителями и дочерьми

Актриса поздравила всех с Рождеством в соцсети
Юлия Пересильд с родителями и дочерьми: Анной и Марией, фото: соцсети
Юлия Пересильд с родителями и дочерьми: Анной и Марией, фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд показала редкое фото со всей семьей. Снимками она поделилась в личном блоге.

Пересильд поделилась семейным портретом с родителями и дочерьми: Анной и Марией.

«С Рождеством Христовым! В этот Светлый Праздник я желаю нам мира и спокойствия, любви и радости, терпения и понимания, мудрости и легкости! Просто попробуйте меньше ссориться, меньше спорить и научиться принимать своих хотя бы близких людей такими, какие они есть… просто поблагодарить Бога, что они есть, что они рядом. Спасибо, что у меня есть те, кого хочется обнять, прижать к себе и раствориться», — написала Пересильд.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.