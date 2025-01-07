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Дочь Деми Мур объяснила, почему ее мать проигнорировала Кайли Дженнер

Актриса не уделила внимания блогерше на церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Дочь актрисы Деми Мур Таллула Уиллис объяснила, почему ее мать проигнорировала блогершу Кайли Дженнер на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Комментарием ситуации Таллула поделилась в соцсети.

В сети разошелся видеоролик, в котором получившая «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция» Мур подходит к столику, где актриса Эль Фаннинг сидит в компании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она обнимается с Эль Фаннинг, коротко кивает на поздравление от Кайли и затем начинает болтать с Шаламе.

В ответ на критику матери Таллула обратила внимание на то, что их семья праздновала с Фаннинг Новый год, и Деми Мур проигнорировала Дженнер не нарочно.

«Этот ангел пребывала в настоящем шоке и восторге, она шла по пространству, где отовсюду звучали добрые пожелания. Не было никакого пренебрежения, и если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы дала этой возможности и время, и место», — написала Таллула Уиллис.

6 января состоялась 82-я церемония кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов боролся за награду «Лучший актер второго плана» — он стал первым россиянином, номинированным на премию «Золотой Глобус», но уступил Кирану Калкину, который снялся в фильме «Настоящая боль».