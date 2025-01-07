Дочь Деми Мур объяснила, почему ее мать проигнорировала Кайли Дженнер

«Этот ангел пребывала в настоящем шоке и восторге, она шла по пространству, где отовсюду звучали добрые пожелания. Не было никакого пренебрежения, и если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы дала этой возможности и время, и место», — написала Таллула Уиллис.