Хью Джекмана засняли на свидании с новой возлюбленной после развода

Актера Хью Джекмана засняли на свидании с актрисой Саттон Фостер в Калифорнии. Об этом сообщает People.
Хью Джекман был одет в темный бомбер и белые джинсы, а его спутница — в бежевый тренч поверх оливкового платья. Образ актриса дополнила черными лодочками и сумкой из кожи. Пара держалась за руки во время прогулки.
В декабре инсайдеры сайта US Weekly назвали причину развода Хью Джекмана с женой.
16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.
«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.
Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.