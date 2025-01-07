Адвокаты Блейк Лайвли жестко ответили на новые обвинения со стороны Бальдони

Адвокаты Блейк Лайвли осуждают «новые атаки» со стороны Джастина Бальдони и его команды.
21 декабря The New York Times опубликовала новость о том, что Лайвли подала в суд на Бальдони — своего коллегу и режиссера фильма «Все закончится на нас» — за сексуальные домогательства. Бальдони отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Несколько дней спустя он подал ответный иск на 250 миллионов долларов против The New York Times за ложное освещение ситуации. Джастин настаивает, что Блейк преднамеренно очерняет его репутацию, а ее супруг, Райан Рейнольдс, сыпал в его адрес угрозами во время деловых встреч в рамках работы над фильмом «Все закончится на нас».
6 января адвокаты Лайвли выступили с новым заявлением: «Это не “вражда”, возникшая из-за “творческих разногласий”. Это не ситуация “он сказал/она сказала”. Как утверждается в жалобе г-жи Лайвли, и как мы докажем в судебном разбирательстве, Wayfarer [Studios] и ее партнеры занимались незаконным, ответным астротурфингом [попыткой создать впечатление широкой общественной поддержки] против г-жи Лайвли за то, что она просто пыталась защитить себя и других членов съемочной. И их ответом на иск стало начало новых атак на г-жу Лайвли».
В заявлении отмечалось: «Сексуальные домогательства и месть являются незаконными на каждом рабочем месте и в каждой отрасли. Классическая тактика отвлечения от обвинений — “обвинить жертву”, предположив, что она сама навлекала такое поведение, неправильно поняла намерения или даже солгала».
Команда Лайвли продолжила: «Еще одна классическая тактика — поменять местами жертву и преступника и предположить, что преступник на самом деле является жертвой. Эти концепции ставят обвинения в серьезном неправомерном поведении с ног на голову».
Адвокаты актрисы безапелляционно заключили: «Мы продолжим преследовать интересы г-жи Лайвли в федеральном суде, где верховенство закона определяет, кто прав, а кто преувеличивает и угрожает».