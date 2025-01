Адвокаты Блейк Лайвли жестко ответили на новые обвинения со стороны Бальдони

21 декабря The New York Times опубликовала новость о том, что Лайвли подала в суд на Бальдони — своего коллегу и режиссера фильма «Все закончится на нас» — за сексуальные домогательства. Бальдони отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Несколько дней спустя он подал ответный иск на 250 миллионов долларов против The New York Times за ложное освещение ситуации. Джастин настаивает, что Блейк преднамеренно очерняет его репутацию, а ее супруг, Райан Рейнольдс, сыпал в его адрес угрозами во время деловых встреч в рамках работы над фильмом «Все закончится на нас».