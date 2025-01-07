Актер Александр Петров с женой Викторией снялся на пляже на Мальдивах. Снимками он поделился в соцсети.
Виктория Антонова позировала в белом мини-платье с открытой спиной и руками. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Перед камерой она обнимала мужа и целовала его. На других фото она позировала с подругами.
В сентябре 2023 года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).
В ноябре этого года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.
18 декабря Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Жена актера опубликовала в соцсетях фото, где показала округлившийся живот.