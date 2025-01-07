Дженнифер Лопез и Бен Аффлек официально развелись

По данным TMZ, артисты достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся развода — каждый остается с тем, что индивидуально приобрел за время брака. Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также решили разногласия, касающиеся их общего дома. Условия соглашения конфиденциальны. Издание уточнило, что поместье выставлено на продажу.