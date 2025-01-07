Актеры Дженнифер Лопез и Бен Аффлек официально развелись. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.
Суд вынес решение почти через 20 недель после того, как Лопез подала заявление о расторжении брака 20 августа.
По данным TMZ, артисты достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся развода — каждый остается с тем, что индивидуально приобрел за время брака. Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также решили разногласия, касающиеся их общего дома. Условия соглашения конфиденциальны. Издание уточнило, что поместье выставлено на продажу.
20 августа издание TMZ написало, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А позже появилась информация, что Лопез «залечивает развод» отношениями без обязательств.