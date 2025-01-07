СМИ: Том Холланд сделал предложение Зендае

По данным таблоида, актеры пока не приступали к планированию свадьбы, поскольку у них много работы и проектов. В то же время сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера писал, что они, напротив, уже планируют узаконить свои отношения в 2025 году. По словам источника, Холланд не может дождаться свадьбы со своей избранницей и рассказывает о предстоящем торжестве своим друзьям.