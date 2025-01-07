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Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заподозрили в совместном отдыхе

Актеры опубликовали одинаковые фото из одной и той же локации

Актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили на совместном отдыхе в Южной Африке. Об этом сообщает StarHit.

Данила Козловский, фото: соцсети
Данила Козловский, фото: соцсети

«В личных блогах Акиньшиной и Козловского появились фотографии, сделанные в одном и том же месте. Кажется, пара отправилась на совместный отдых в Южную Африку», — пишет издание.

Козловский на фотографии стоит возле указателя Limpopo Border. При этом Акиньшина опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлен этот же указатель.

Оксана Акиньшина, фото: соцсети
Оксана Акиньшина, фото: соцсети

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у Козловского роман с Акиньшиной. Новые отношения актера якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.

Акиньшина с 2012 по 2018 год была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. У экс-супругов двое детей: Константин и Эмми.

Козловский с 2015 по 2020 год состоял в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. В 2020 году они стали родителями дочери Оды-Валентины.