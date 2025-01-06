Анна Чиповская пожаловалась на сталкера в соцсети

«И буду банить впредь. Так что, этим прекрасным днем желаю вам, друзья, с легкостью избавляться от мусора. В голове, в жизни, в медийном пространстве. Даже если вам кажется, что вы привязались. Даже если будете немножко скучать. Уделите минуту внимания трепетному ноунейму и дальше по своим делам», — заявила артистка.