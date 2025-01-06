Селена Гомес и Бенни Бланко впервые после объявления о помолвке вышли на публику

Певица Селена Гомес впервые после помолвки вышла на публику с женихом Бенни Бланко. Об этом сообщает Elle.
Гомес и Бенни Бланко посетили премию «Золотой глобус». Для выхода певица выбрала голубое платье со спущенными плечами, которое дополнила ожерельем. Ей также сделали укладку с легкими локонами. Бланко позировал в белом костюме с джемпером в тон. Пара весь вечер провела вместе, обнимаясь и целуясь на камеру.
12 декабря певица объявила о помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Она выложила в соцсети фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».
В декабре 2023 года Селена Гомес объявила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. По информации СМИ, знаменитости уже давно знакомы друг с другом. Еще в 2021 году Гомес и Бланко работали над песней I Can’t Get Enough.