Селена Гомес и Бенни Бланко впервые после объявления о помолвке вышли на публику

В декабре 2023 года Селена Гомес объявила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. По информации СМИ, знаменитости уже давно знакомы друг с другом. Еще в 2021 году Гомес и Бланко работали над песней I Can’t Get Enough.