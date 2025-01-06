Кинокритик Москвитин: на «Оскаре» должны оценить роль Борисова в «Аноре»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Роль российского актера Юры Борисова в фильме «Анора» идеально подпадает под описание поддерживающей роли, как принято говорить в Голливуде, и это должно быть оценено профессионалами на «Оскаре». Такое мнение в беседе с ТАСС выразил кинокритик Егор Москвитин.
«Роль Юры Борисова действительно идеально попадает под описание не роли второго плана, как принято говорить у нас, а поддерживающей роли, как принято говорить в Голливуде, — сказал Москвитин. — Та поддержка, которую он оказывает другим актеров в кадре, совершенно феноменальная, и хочется верить, что профессионалы это заметят».
Также Москвитин подчеркнул, что нужно радоваться признанию и любви, которую во всех знающих кино людях рождает работа Борисова. По мнению кинокритика, сам факт номинации на «Золотой глобус» важнее, а на «Оскаре» все может сложиться иначе, потому что по пути к «Оскару» будет еще много премий, которые станут индикаторами победы или неудачи. Москвитин также обратил внимание, что на «Оскаре» решение о победе принимают тысячи профессионалов, а не 300 журналистов, как на «Золотом глобусе».
Российскому актеру кино и сериалов Юрию Борисову 32 года, он закончил ВТУ им. М. С. Щепкина. 9 декабря 2024 года Борисов был номинирован на вторую по престижу после «Оскара» кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Так, Борисов стал первым в истории премии российским актером, получившим номинацию.
82-я церемония вручения премии проходила 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» премии «Золотой глобус» стал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль». Помимо Борисова, на награду в этой номинации претендовали Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон (Гладиатор 2) и Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»). Премьера «Аноры» американского кинорежиссера Шона Бэйкера состоялась 21 мая на Каннском фестивале, лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» — главного приза киносмотра.
Среди наград Борисова есть три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волконогов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в спектакле «Зойкина квартира» (2013). Фильм «Купе номер 6» с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.