Кинокритик Москвитин: на «Оскаре» должны оценить роль Борисова в «Аноре»

Также Москвитин подчеркнул, что нужно радоваться признанию и любви, которую во всех знающих кино людях рождает работа Борисова. По мнению кинокритика, сам факт номинации на «Золотой глобус» важнее, а на «Оскаре» все может сложиться иначе, потому что по пути к «Оскару» будет еще много премий, которые станут индикаторами победы или неудачи. Москвитин также обратил внимание, что на «Оскаре» решение о победе принимают тысячи профессионалов, а не 300 журналистов, как на «Золотом глобусе».