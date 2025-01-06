57-летняя Николь Кидман вышла на публику в платье с голой спиной

Актриса Николь Кидман в платье с открытой спиной пришла на премию «Золотой глобус». Об этом сообщает Elle.
57-летняя знаменитость предпочла для вечера серебряное платье с голой спиной. Ей также сделали укладку в ретро стиле и макияж с розовыми тенями. Пока актриса позировала папарацци, она случайно обнажила грудь.
Недавно Кидман подловили на пляже в Сиднее. Актриса проводила время с мужем Китом Урбаном и дочерью Фейт Маргарет. Знаменитость была одета в обтягивающий черный костюм для серфинга. Артистка купалась с распущенными волосами.
Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.
У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом.