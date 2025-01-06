Эмма Стоун кардинально сменила имидж

Однако все внимание было приковано к новой короткой стрижке актрисы. Эмма рассталась со своими длинными волосами и продемонстрировала прическу «Гарсон» (от французского слова garçon — «мальчик»). Это короткая универсальная женская стрижка, при которой волосы от висков до макушки имеют разную длину.