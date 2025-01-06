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Эмма Стоун кардинально сменила имидж

Актриса вышла на красную дорожку «Золотого глобуса» с новой прической
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Минувшим вечером в Лос-Анжелесе прошла 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая ежегодно вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Одним из самых обсуждаемых выходов на красную ковровую дорожку стало эффектное появление актрисы Эммы Стоун в красном платье от Louis Vuitton.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media

Однако все внимание было приковано к новой короткой стрижке актрисы. Эмма рассталась со своими длинными волосами и продемонстрировала прическу «Гарсон» (от французского слова garçon — «мальчик»). Это короткая универсальная женская стрижка, при которой волосы от висков до макушки имеют разную длину.