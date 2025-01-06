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Зои Кравиц пришла на премию «Золотой глобус» в платье с глубоким декольте

Актриса вышла на красную дорожку премии в открытом наряде

Актриса Зои Кравиц пришла на премию «Золотой глобус» в платье с глубоким декольте. Об этом сообщает People.

Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media

Зои Кравиц позировала в черном платье с глубоким декольте и белоснежным поясом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с розовыми тенями. Образ завершили серьги с бриллиантами.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.

Летом 2021 года появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.