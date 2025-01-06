Актриса Зои Кравиц пришла на премию «Золотой глобус» в платье с глубоким декольте. Об этом сообщает People.
Зои Кравиц позировала в черном платье с глубоким декольте и белоснежным поясом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с розовыми тенями. Образ завершили серьги с бриллиантами.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию.
Летом 2021 года появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.