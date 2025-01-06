Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом

Том Холланд встречается с актрисой Зендаей с 2021 года. В октябре артист едва не подрался с фанатами избранницы. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.