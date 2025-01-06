Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом

Актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце на премии «Золотой глобус». Об этом сообщает People.
Зендая вышла на публику в оранжевое платье от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими волнами. Образ дополнили туфли в тон и колье с бриллиантами. Однако внимание поклонников привлекло кольцо на пальце актрисы. По их мнению, оно помолвочное. Однако Зендая и Том Холланд пока не комментировали слухи о возможной помолвке.
Том Холланд встречается с актрисой Зендаей с 2021 года. В октябре артист едва не подрался с фанатами избранницы. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.
В декабре сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера сообщил, что актеры планируют узаконить свои отношения в 2025 году. Другом жениха, скорее всего, станет артист Роберт Паттинсон, с которым Тома Холланда связывают «братские отношения» уже много лет.