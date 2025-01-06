Любимова помогла исполнить мечту девушки о встрече с Хабенским

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний», исполнив мечту 17-летней Маргариты, которая загадала встретиться с народным артистом России Константином Хабенским. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова помогла исполнить мечту 17-летней Маргариты Векшиной из Санкт-Петербурга в рамках благотворительной акции “Елка желаний”. Девушка мечтала встретиться с народным артистом России, художественным руководителем — директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константином Хабенским», — говорится в сообщении.
Маргарита поговорила с Хабенским о профессии. Она спросила кумира о работе над киноролями и рассказала о той, что понравилась ей больше других, — следователя Меглина в сериале «Метод». Самым неожиданным проектом с участием артиста Маргарита назвала «Малышариков».
Также заведующая литературной частью МХТ им. Чехова Светлана Савина провела Маргарите и ее сестре экскурсию по театру.
Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводит Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Акция проходит с 5 декабря 2024 года до 28 февраля 2025 года.