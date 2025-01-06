Любимова помогла исполнить мечту девушки о встрече с Хабенским

Маргарита поговорила с Хабенским о профессии. Она спросила кумира о работе над киноролями и рассказала о той, что понравилась ей больше других, — следователя Меглина в сериале «Метод». Самым неожиданным проектом с участием артиста Маргарита назвала «Малышариков».