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«Сегун» удостоен премии «Золотой глобус» как лучший драматический сериал

Актер Хироюки Санада, сыгравший в в ленте персонажа Еси Торанага, получил награду за лучшую мужскую роль в сериале

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Драма «Сегун» о феодальной Японии получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.

За победу в этой категории также соревновались «День Шакала» (The Day of the Jackal, 2024), «Дипломатка» (The Diplomat, 2023), «Мистер и миссис Смит» (Mr. & Mrs. Smith, 2024), «Медленные лошади» (Slow Horses, 2022) и корейский сериал «Игра в кальмара» (Squid Game, 2021), второй сезон которого вышел в декабре 2024 года.

Актер Хироюки Санада, сыгравший в «Сегуне» персонажа Еси Торанага, удостоился «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в сериале.

Хироюки Санада
Хироюки СанадаИсточник: Legion-Media.ru

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).