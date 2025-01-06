Эдриан Броуди получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американский актер Эдриан Броуди удостоился премии «Золотой глобус», победив в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль венгерского архитектора Ласло Тота в кинокартине «Бруталист» (The Brutalist, 2024). Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.
За победу в этой категории также боролись Тимоти Шаламе, сыгравший музыканта Боба Дилана в картине Джэймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Дэниэл Крэйг с ролью в фильме «Квир» (Queer, 2024), Колман Доминго, сыгравший заключенного Джона Уитфилда в фильме «Синг-Синг» (Sing Sing, 2023), Рэйф Файнс с ролью кардинала в фильме «Конклав» (Conclave, 2024) и Себастиан Стэн, исполнивший роль молодого Дональда Трампа в кинокартине «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).