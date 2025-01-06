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«Бруталист» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Картина удостоилась также наград за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль в драматическом фильме

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Картина «Бруталист» (The Brutalist, 2024) режиссера Брэйди Корбета получила кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Трансляцию церемонии награждения вел телеканал CBS.

За победу в этой номинации также боролись киноленты «Боб Дилан: никому не известный» (A Complete Unknown, 2024) Джэймса Мэнголда, «Конклав» (Conclave, 2024) Эдварда Бергера, «Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two, 2024) Дени Вильнева, «Мальчишки из “Никеля”» (Nickel Boys, 2024) Рамелла Росса и «5 сентября» (September 5, 2024) Тима Фельбаума.

«Бруталист» удостоился еще двух «Золотых глобусов»: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль в драматическом фильме.

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).