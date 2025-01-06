Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция»

За эту награду боролись Зендея с ролью Таши в фильме «Претенденты» и Майки Мэдисон, сыгравшая роль Эни в фильме «Анора»
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американская актриса Деми Мур удостоилась премии «Золотой глобус», победив в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за работу в фильме «Субстанция» (Substance, 2024). Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.

В борьбе за награду Мур в том числе обошла Зендаю с ролью Таши в фильме «Претенденты» (Challengers, 2024) и Майки Мэдисон, сыгравшую роль Эни в фильме «Анора» (Anora, 2024).

Мур, снявшейся в более чем 70 фильмах, удалось получить статуэтку с третьей попытки. Ранее она была номинирована на «Золотой глобус» в 1991 и 1997 годах, однако оба раза награды уходили другим актрисам.

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).