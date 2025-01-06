Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция»

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американская актриса Деми Мур удостоилась премии «Золотой глобус», победив в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за работу в фильме «Субстанция» (Substance, 2024). Трансляцию церемонии в воскресенье вел телеканал CBS.
В борьбе за награду Мур в том числе обошла Зендаю с ролью Таши в фильме «Претенденты» (Challengers, 2024) и Майки Мэдисон, сыгравшую роль Эни в фильме «Анора» (Anora, 2024).
Мур, снявшейся в более чем 70 фильмах, удалось получить статуэтку с третьей попытки. Ранее она была номинирована на «Золотой глобус» в 1991 и 1997 годах, однако оба раза награды уходили другим актрисам.
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).