К этой роли Эндрю Линкольн подошел с приличным опытом: с середины 90-х он снимался в популярных сериалах на BBC и Channel 4. После «Реальной любви» несколько лет продолжал работать в Британии, успешно пробовал себя в роли режиссера. Но 2010 год стал для него судьбоносным — актер получил одну из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы», которая вывела его карьеру на новый уровень и принесла ряд престижных наград. В новых «Ходячих» Линкольн уже выступил не только актером, но и продюсером, и сценаристом.