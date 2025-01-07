Британская романтическая комедия «Реальная любовь» (2003) остается одной из самых популярных и любимых рождественских лент на протяжении более чем двух десятилетий. Хотя комедией этот фильм можно назвать лишь условно, ведь многие из его сюжетных линий скорее мелодраматичны. Сегодня эти истории — такие разные, где-то наивные, но неизменно трогательные и искренние — все так же близки всем, кто когда-либо был влюблен.
А как дела у актеров, воплотивших на экране полюбившихся героев? Где они сейчас? Рассказываем о том, как сложилась карьера звезд праздничного хита.
Билл Найи (Билли Мэк)
Стареющий артист Билли Мэк надеется реанимировать карьеру, записав свою версию старого хита и подрядив менеджера Джо (Грегор Фишер) ее продвигать. Искупаться в лучах славы получается не сразу — зато Билли много узнает о себе и своем окружении и находит любовь близких (которая, конечно, была всегда рядом).
В образ стареющей рок-звезды лауреат «Золотого Глобуса» Билл Найи вписался благодаря не только харизме, но и музыкальному опыту: в молодости он увлекался рок-н-роллом. После «Реальной любви» Найи, начавший сниматься еще в 80-х, успешно продолжил карьеру и вышел на новый уровень, в частности, заполучил роль в «Пиратах Карибского моря», снявшись во второй и третьей частях суперпопулярной франшизы. Среди его недавних актерских работ — драмы «Жить» (2022), «Джой» (2024) и другие. А еще он часто озвучивает персонажей анимационных фильмов.
Хью Грант (Дэвид)
Премьер-министр Великобритании с первого взгляда влюбляется в новую ассистентку Натали (Мартина МакКачон). На эмоциях он резко говорит с президентом США, исполняет зажигательный танец и вообще ведет себя иррационально. Премьер, стучащийся во все двери в поисках любимой, — сюжет сказочный, но чего только не бывает под Рождество!
Правдоподобно сыграть такое непросто. Но красавчику Хью Гранту опыта было не занимать: к 2003 году он успел прославиться как звезда ромкомов, снявшись в таких вечнозеленых хитах, как «Ноттинг Хилл» (1999) и «Дневник Бриджит Джонс» (2001).
За прошедшие годы актер харизму не растерял, а вот жанровые рамки расширил. В последнее время он все чаще появляется в нетипичных для себя ролях, играя крайне неприятных типов: то в криминальной комедии «Джентльмены» (2019), то в драматическом сериале «Отыграть назад» (2020), принесшем ему «Золотой Глобус», а то и вовсе в хорроре «Еретик» (2024). Поклонницы романтического амплуа Хью могут не грустить — новая часть «Бриджит Джонс» уже на подходе.
Кира Найтли (Джульет)
Молодой красотке Джульет кажется, что друг ее мужа Питера, Марк, испытывает к ней неприязнь. Тот и правда старается ее избегать, но выясняется, что причина на то прямо противоположная. Выражение лица Киры Найтли, когда она читает с табличек любовное признание Марка, стоящего в дверях ее дома в рождественскую ночь, навсегда вписалось в историю кино (и мемов).
На момент съемок актрисе было всего восемнадцать. В тот же год она появилась в первых «Пиратах Карибского моря» — и сразу стала большой кинозвездой. Но годы спустя призналась, что ранняя слава далась ей тяжело. А «Реальную любовь» она и вовсе с тех пор не смотрит.
Сегодня Кира Найтли хотя и держится в первом эшелоне, но предпочитает избегать и франшиз, и ромкомов, выбирая более разноплановые роли. Например, в этом году вышел драматический триллер «Черные голуби», где она сыграла профессиональную шпионку.
Эндрю Линкольн (Марк)
Марк снимает видео на свадьбе своих друзей Питера и Джульет, не подозревая, что невеста увидит запись. Но выходит иначе, и Джульет догадывается о его совсем не дружеских чувствах. Грустная улыбка Марка в той самой сцене с карточками вызвала сочувствие всей планеты — зрительницы искренне недоумевали, почему героиня Киры предпочла другого.
К этой роли Эндрю Линкольн подошел с приличным опытом: с середины 90-х он снимался в популярных сериалах на BBC и Channel 4. После «Реальной любви» несколько лет продолжал работать в Британии, успешно пробовал себя в роли режиссера. Но 2010 год стал для него судьбоносным — актер получил одну из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы», которая вывела его карьеру на новый уровень и принесла ряд престижных наград. В новых «Ходячих» Линкольн уже выступил не только актером, но и продюсером, и сценаристом.
Чиветель Эджиофор (Питер)
Невольный участник любовного треугольника Питер пребывает в счастливом неведении относительно чувств его друга Марка к его молодой жене Джульет. Пока Марк показывает Джульет те самые карточки, стоя у нее на пороге, Питер просто спокойно смотрит телевизор.
Для британца нигерийского происхождения Чиветеля Эджиофора роль Питера стала одной из первых хоть и небольших, но ярких киноработ. В начале 2000-х его карьера быстро пошла в гору, и сегодня он очень востребованный актер. Эджиофор уже успел получить номинацию на «Оскар» за роль в фильме «12 лет рабства», удачно попробовал себя в режиссуре, пять раз был номинирован на «Золотой глобус».
В числе его недавних работ — последний «Веном» (2024) и второй «Доктор Стрэндж» (2022). С коллегами по «Реальной любви» Хью Грантом и Колином Фертом актер снялся в новой «Бриджит Джонс», которая выйдет на экраны в 2025 году.
Колин Ферт (Джейми)
Писатель Джейми решает отвлечься от страданий из-за измены любимой за написанием книги. Во Франции, куда он отправляется с этой целью, он берет в домработницы милую девушку Аурелию. Она из Португалии и не говорит по-английски, а он совсем не знает португальский — но для настоящего чувства нет преград.
В 2003 году Ферт уже был звездой: еще в середине 90-х он прославился благодаря роли мистера Дарси в «Гордости и предубеждении» (1995), а потом и в «Дневнике Бриджит Джонс» (2001). После «Реальной любви» были «Оскар» и «Золотой Глобус» за главную роль в драме «Король говорит!» (2010), франшиза «Kingsman» и много других разноплановых проектов. В актерском составе новой «Бриджит Джонс» Ферт тоже заявлен, несмотря на сюжетный поворот с кончиной мистера Дарси.
Томас Броди-Сэнгстер (Сэм)
Юный Сэм после смерти матери остается на попечении отчима — безутешного вдовца Дэниела (Лиам Нисон). Постепенно мальчик начинает доверять мужчине и делится с ним своими любовными переживаниями. Заручившись его поддержкой, Сэм решается попытать счастья в отношениях с одноклассницей Джоанной (Оливия Олсон).
Детям-актерам не всегда удается успешно продолжить карьеру во взрослом возрасте, но у мальчика из «Реальной любви» получилось. После первого успеха Томас Броди-Сэнгстер продолжил активно сниматься и дорос до заметных ролей в «Обвиняемых» (2010-2012) и «Игре престолов» (2011-2019). Новыми вехами в его карьере стали роли в сериале «Ход королевы» (2020) и во франшизе «Бегущий в лабиринте».
Лора Линни (Сара)
Офисная сотрудница Сара давно влюблена в коллегу Карла (Родриго Санторо), но скромно держится в стороне. Изрядно выпив на новогоднем корпоративе, оба решаются заявить о своих чувствах, но их страстное свидание прерывает звонок брата Сары. У него психическое расстройство, и кроме сестры ему не на кого положиться.
Сара — пожалуй, самый драматический персонаж «Реальной любви», и пронзительная игра американской актрисы Лоры Линни заставляет каждого зрителя почувствовать ее боль. Карьера Линни началась в 90-х, и в ее фильмографии к 2003 году уже были яркие проекты — «Абсолютная власть» (1997), «Шоу Трумана» (1998) и другие.
Сегодня актриса — обладательница «Золотого глобуса» и «Эмми», номинантка на «Оскар». В числе ее свежих работ — сериал «Городские истории» (2019), где она также выступила продюсером, и драма «Солнечное побережье» (2024).
Мартин Фриман (Джон)
Джон — дублер в сценах для взрослых. В кадре он без смущения делает все, что требуется, а в жизни оказывается человеком стеснительным. Как и его экранная партнерша Джуди (Джоанна Пейдж), к которой у него возникают нежные чувства. Несмотря на специфические обстоятельства знакомства, отношения коллег становятся серьезными.
После роли скромняги Джона малоизвестного тогда Мартина Фримана ждал другой куда более известный миру Джон — Ватсон (или, если хотите, Уотсон) в хитовом сериале «Шерлок». А закрепило этот головокружительный успех участие актера сразу в двух суперпопулярных франшизах — трилогии «Хоббит» и фильмах киновселенной Marvel.
Среди будущих любопытных проектов Фримана — детективный мини-сериал по Агате Кристи «Тайна семи циферблатов» для Netflix.
Дженьюэри Джонс
Когда британец Колин (Крис Маршалл) решает отправиться в Америку в поисках любви, он не ожидает, насколько успешным окажется этот вояж. В США он в первом же баре сражает местных красоток наповал. Среди девушек, не устоявших перед британским шармом, оказывается и блондинка Джинни в исполнении Дженьюэри Джонс.
Эпизодическая роль в «Реальной любви» — одна из первых киноработ Джонс, которая на тот момент была успешной моделью. Переквалификация прошла удачно: оставив не слишком любимую модельную карьеру, эффектная блондинка стала не менее успешной актрисой. Среди самых ее известных теле- и кинопроектов — сериалы «Безумцы» (2007-2015) и «Последний человек на Земле» (2015-2018), а также фильм «Люди Икс: Первый класс» (2011).