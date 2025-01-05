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Фильм «Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд рублей за пять дней

В день премьеры, 1 января, картина собрала почти 400 млн рублей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фэнтези-блокбастер «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина собрал в прокате более 2,6 млрд за пять дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

В день премьеры, 1 января, кинокартина собрала почти 400 млн рублей. В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 2 млрд рублей. Самым кассовым для сказки стало 2 января — в этот день продажи билетов составили более 500 млн рублей. На данный момент кассовые сборы фильма составляют 2 020 183 022 рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.

Фильм вышел в прокат 1 января 2025 года, в нем снялись Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Это история девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город.