Фильм «Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд рублей за пять дней

В день премьеры, 1 января, кинокартина собрала почти 400 млн рублей. В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 2 млрд рублей. Самым кассовым для сказки стало 2 января — в этот день продажи билетов составили более 500 млн рублей. На данный момент кассовые сборы фильма составляют 2 020 183 022 рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.