Сына Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за долгое время засняли в Париже

Сына актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джека, засняли в Париже. Об этом сообщает Page Six.
22-летнего Джека Деппа сфотографировали в период новогодних праздников. Сын знаменитостей был одет в оливково-зеленую куртку, шарф и шапку. Его засняли с пакетами, когда тот направлялся к своей семье. Как известно, Джек Депп несколько лет работал барменом в ливанском ресторане L'Arena, а чем занимается сейчас неизвестно.
Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп недавно приняла участие в откровенной фотосессии. Она была запечатлена топлес на пляже. Модель надела розовые плавки и прикрыла голую грудь руками. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа.
А на прошлой неделе актриса снялась для обложки журнала Interview. На обложке знаменитость позировала в белом платье-комбинации с ножницами в руках. На других фото она снялась в мужских трусах на стуле. Образ дополнили гольфы, кеды и футболка-поло. Автором съемки выступил известный фотограф и режиссер Ричард Керн.