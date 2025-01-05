Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сына Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за долгое время засняли в Париже

22-летнего Джека Деппа сфотографировали в период новогодних праздников
Джек Депп, фото: соцсети
Джек Депп, фото: соцсети

Сына актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джека, засняли в Париже. Об этом сообщает Page Six.

22-летнего Джека Деппа сфотографировали в период новогодних праздников. Сын знаменитостей был одет в оливково-зеленую куртку, шарф и шапку. Его засняли с пакетами, когда тот направлялся к своей семье. Как известно, Джек Депп несколько лет работал барменом в ливанском ресторане L'Arena, а чем занимается сейчас неизвестно.

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп недавно приняла участие в откровенной фотосессии. Она была запечатлена топлес на пляже. Модель надела розовые плавки и прикрыла голую грудь руками. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа.

А на прошлой неделе актриса снялась для обложки журнала Interview. На обложке знаменитость позировала в белом платье-комбинации с ножницами в руках. На других фото она снялась в мужских трусах на стуле. Образ дополнили гольфы, кеды и футболка-поло. Автором съемки выступил известный фотограф и режиссер Ричард Керн.