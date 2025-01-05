Голливудская актриса Джессика Альба опубликовала фото с семьей на фоне слухов о разводе. Снимками она поделилась в соцсети.
Звезда вместе с детьми и мужем позировала на улице в парке развлечений.
«Лучший день в парке развлечений Universal Studios. Празднуем день рождения нашего семилетнего Хейса! Спасибо, что вы есть у нас», — написала Альба.
В конце декабря возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце.
Альба и ее супруг, кинопродюсер Кэш Уоррен, вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.
Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома. По словам Альбы, она не ищет отговорки, а работает над собой.