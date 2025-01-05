Дженнифер Энистон заметили на отдыхе с актером Джейсоном Бейтманом

Дженнифер Энистон проводит первые дни 2025 года на мексиканском курорте Кабо. На днях актриса попала в объективы папарацци. Компанию ей составляет коллега по фильму «Несносные боссы» Джейсон Бейтман. Знаменитостей заметили вместе на борту частного самолета, в ресторане и на пляже. Они мило общались друг с другом, хотя и не проявляли публично романтических чувств. Более того, Бейтман уже более 20 лет женат.
Тем не менее, поклонники уже делают выводы: они уверены, что Дженнифер и Джейсона связывают не только профессиональные и дружеские отношения, и уже называют их одной из самых громких голливудских пар 2025-го года. Ни Энистон, ни Бейтман, ни их представители эти слухи пока никак не прокомментировали.