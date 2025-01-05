Певица и актриса Селена Гомес вышла на публику в облегающем мини-платье после похудения. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
32-летняя знаменитость появилась на бранче журнала Variety, который прошел 4 января в отеле Parker Palm Springs в Палм-Спрингс. Для мероприятия певица выбрала наряд в розовом цвете. Актриса позировала перед камерами в облегающем мини-платье с вышивкой и туфлях на каблуках Santoni. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и розовым блеском.
Среди гостей также были Зои Кравиц, Дженнифер Лопез, Ариана Гранде и другие знаменитости.
Недавно Селена Гомес появилась на одной из обложек нового выпуска журнала W Magazine. Певица позировала перед камерой в розовом атласном бюстгальтере, черных трусах, колготках и черном пальто с воротником. Поп-исполнительница дополнила образ коричневым ремнем и золотым колье. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и розовой помадой.