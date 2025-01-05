Селена Гомес вышла на публику в облегающем мини-платье после похудения

32-летняя знаменитость появилась на бранче журнала Variety, который прошел 4 января в отеле Parker Palm Springs в Палм-Спрингс. Для мероприятия певица выбрала наряд в розовом цвете. Актриса позировала перед камерами в облегающем мини-платье с вышивкой и туфлях на каблуках Santoni. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и розовым блеском.