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Селена Гомес вышла на публику в облегающем мини-платье после похудения

Актриса появилась на бранче журнала Variety

Певица и актриса Селена Гомес вышла на публику в облегающем мини-платье после похудения. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

32-летняя знаменитость появилась на бранче журнала Variety, который прошел 4 января в отеле Parker Palm Springs в Палм-Спрингс. Для мероприятия певица выбрала наряд в розовом цвете. Актриса позировала перед камерами в облегающем мини-платье с вышивкой и туфлях на каблуках Santoni. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и розовым блеском.

Среди гостей также были Зои Кравиц, Дженнифер Лопез, Ариана Гранде и другие знаменитости.

Недавно Селена Гомес появилась на одной из обложек нового выпуска журнала W Magazine. Певица позировала перед камерой в розовом атласном бюстгальтере, черных трусах, колготках и черном пальто с воротником. Поп-исполнительница дополнила образ коричневым ремнем и золотым колье. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и розовой помадой.