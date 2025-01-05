Анджелина Джоли рассказала, какая трагедия едва не положила конец ее кинокарьере

В 2007-м не стало матери Анджелины Джоли Маршелин Бертран — женщина скончалась в возрасте 56 лет из-за продолжительной борьбы с раком груди. Трагедия оказала сильнейшее влияние на звезду фильма «Мистер и миссис Смит». В свежем интервью для W Magazine она призналась, что из-за потери матери даже задумывалась оставить кинокарьеру — все потому, что стала актрисой ради мамы, а после ее смерти съемки утратили для Джоли смысл.