Певица и актриса Дженнифер Лопез вышла в свет в платье с глубоким декольте после слухов о романе с артистом Кевином Костнером. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя знаменитость стала гостьей вечеринки Amazon MGM Studios x Vanity Fair, которая прошла 4 января в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Певицу подловили папарацци, когда она направлялась к гостинице. Актриса была запечатлена в шелковом белом макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила меховой накидкой, прозрачными босоножками на каблуках, сумкой Chanel, серьгами и цепочкой. Ззвезде уложили волосы и сделали макияж с черной подводкой и блеском для губ.
В конце декабря Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о романе с голливудским актером Кевином Костнером. Папарацци засняли певицу и артиста в магазине одежды в стиле вестерн Kemo Sabe, который находится на горнолыжном курорте в Аспене. Звезды пили напитки, общались и смотрели товары. Лопез была одета в черный свитер с высоким горлом и белой вышивкой и серьги Chanel. Артист выбрал темный джемпер и бежевый шарф.