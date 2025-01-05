Дженнифер Лопез вышла в свет в платье с глубоким декольте

В конце декабря Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о романе с голливудским актером Кевином Костнером. Папарацци засняли певицу и артиста в магазине одежды в стиле вестерн Kemo Sabe, который находится на горнолыжном курорте в Аспене. Звезды пили напитки, общались и смотрели товары. Лопез была одета в черный свитер с высоким горлом и белой вышивкой и серьги Chanel. Артист выбрал темный джемпер и бежевый шарф.