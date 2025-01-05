Катерина Ковальчук и Гарик Харламов сходили на балет «Щелкунчик»

На одном из кадров шоумен был запечатлен вместе с женой и матерью. Комик был одет в черную рубашку, белую футболку и брюки. Катерина Ковальчук выбрала для мероприятия белую блузу с вырезом на спине, черную юбку и золотые серьги-кольца. Наталья Харламова надела платье с полупрозрачным верхом и колье.