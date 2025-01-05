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Катерина Ковальчук и Гарик Харламов сходили на балет «Щелкунчик»

Актриса посетила Большой театр вместе с мужем Гариком Харламовым и его матерью Натальей
Жена Гарика Харламова в блузе с вырезом сходила на балет «Щелкунчик»
Жена Гарика Харламова в блузе с вырезом сходила на балет «Щелкунчик»Источник: www_gazeta_ru

Юморист Гарик Харламов вместе с матерью Натальей и супругой Катериной Ковальчук сходили на балет «Щелкунчик». Жена комика опубликовала фото в соцсети.

На одном из кадров шоумен был запечатлен вместе с женой и матерью. Комик был одет в черную рубашку, белую футболку и брюки. Катерина Ковальчук выбрала для мероприятия белую блузу с вырезом на спине, черную юбку и золотые серьги-кольца. Наталья Харламова надела платье с полупрозрачным верхом и колье.

«Щелкунчик. Как же это было волшебно! Кажется, я впервые пустила слезу на балете. То чувство, когда настолько красиво, что плачешь от восторга! Спасибо мужу за подарок», — написала Ковальчук.

В начале мая Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке с Катериной Ковальчук. Резидент Comedy Club опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе. 6 июня стало известно, что знаменитости расписались. В августе прошла свадьба Катерины Ковальчук и Гарика Харламова.